El español Carlos Alcaraz, estrella del tenis, respondió a su manera al médico de la Federación Italiana y a las dudas que rodean su lesión.

Gianni Danieli, máximo responsable médico de la Federación Italiana de Tenis, generó una gran polémica con sus declaraciones sobre la lesión que sufrió la estrella española Carlos Alcaraz, después de poner en duda su naturaleza, insinuando que el jugador padece depresión.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que el médico ya había realizado declaraciones inapropiadas sobre Carlos Alcaraz en otras ocasiones. Esta vez fue más allá, cuestionando el motivo de la lesión en la muñeca del jugador, que lo ha alejado de la competición desde mediados de abril, y subrayando que ofreció una explicación sin prueba alguna.

Carlos Alcaraz respondió a Gianni Danieli a su manera. No ofreció ninguna réplica verbal ni escrita, pues se considera por encima de estos rumores, además de que el lugar y el momento no eran los adecuados para ello.

Alcaraz se retiró del torneo de Cincinnati y aún no ha tomado una decisión definitiva sobre el US Open, pero hoy respondió a su manera a la acusación de padecer depresión, centrándose en la preparación para regresar al circuito de tenis en cuanto se recupere de su leve lesión en la muñeca.

Es cierto que no se ha emitido ningún parte médico oficial que aclare la naturaleza de la lesión o sus detalles. Pero se sabe que el tendón estaba inflamado y que el cartílago estaba dañado, aunque no exista ningún comunicado del jugador ni de su equipo.

Antonio Hernández, director de comunicación del Real Sociedad de Campo de El Palmar, compartió un vídeo que muestra el trabajo de Carlos Alcaraz este martes junto a Carles Hernández como compañero de entrenamiento, y comentó: "¿Depresión? Tonterías".

El jugador de 23 años, ganador de siete títulos en los cuatro grandes, anunciará si se siente en forma para ir a Nueva York o no, pero el vídeo muestra su trabajo de hoy, que contradice el asunto de que padezca depresión.







