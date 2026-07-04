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Vídeo: Tras el nombramiento de Posticoglou, Al-Da'ee ironiza: ¡Que Dios ayude al Al-Nassr!

Al Nasr FC
Al Hilal
1ª División
A. Postecoglou
Arabia Saudita
Australia

El entrenador australiano reemplazó al portugués Jorge Jesus en el banquillo del «Al-Alamy».

Mohammed Al-Da’ei, leyenda de Al-Hilal y de Arabia Saudí, ironizó sobre el fichaje del australiano Ange Postecoglou como nuevo técnico de Al-Nassr, su rival, para la próxima temporada.

El club Al-Nassr anunció ayer viernes su fichaje, que sustituye al portugués Jorge Jesus con un contrato de dos temporadas hasta 2028.

En el programa «Dourina Ghir» de «Al-Saudiya», Al-Da’i afirmó: «Postecoglou es un entrenador de renombre y la escuela australiana ha avanzado mucho».

Sin embargo, añadió: «Los entrenadores españoles e italianos no aportan nada; Jesús era portugués y ahora cambia la escuela, lo que lleva tiempo. Que Dios ayude al Al-Nassr».

Y añadió: «La temporada pasada Simone Inzaghi llegó al Al-Hilal y cambió el sistema, pero no funcionó: la mezcla de escuelas complica las cosas».

Y concluyó: «Cuando el equipo se basa en un 4-4-2 o un 4-5-1, y luego llega un nuevo entrenador que apuesta por tres defensas centrales, eso no es posible».

Cabe recordar que Jesús anunció su marcha del Al-Nassr al término de la pasada temporada, tras haber llevado al equipo a conquistar el título de la Liga Saudí tras una ausencia de siete años completos.

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