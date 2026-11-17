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Túnez y Libia empataron 1-1 en el duelo disputado en la capital, Trípoli, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027. El partido vivió momentos de gran tensión antes del descanso, cuando los jugadores tunecinos protestaron con vehemencia un penalti señalado a favor del equipo local, hasta el punto de amenazar con retirarse del encuentro.

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Ambas selecciones llegaban al choque bajo una enorme presión. Túnez había perdido el partido de ida por dos goles a cero en Sfax y estaba obligada a sacar un resultado positivo lejos de casa para reavivar sus opciones de pelear por el billete, mientras que Libia buscaba aprovechar el factor campo y el apoyo de su afición para reforzar su posición en el grupo.

A Túnez le bastaron solo tres minutos para abrir el marcador: Anis Ben Slimane aprovechó un error defensivo en el minuto 3 para dar una ventaja tempranera al combinado tunecino y obligar al equipo local a lanzarse en busca del empate.

Cuando el partido se encaminaba al descanso con ventaja tunecina, el árbitro señaló un polémico penalti a favor de Libia, una decisión que desató la ira de los jugadores tunecinos y les llevó a protestar con dureza, llegando incluso a amenazar con abandonar el terreno de juego , antes de que se lograra reconducir la situación y convencer a los futbolistas de que completaran el encuentro.

Ezzo Al Marimi no desaprovechó la pena máxima y mandó el balón al fondo de la red en el quinto minuto del tiempo añadido de la primera parte, devolviendo a Libia al partido y estableciendo el 1-1.

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El encuentro fue un pulso intenso entre ambas selecciones, conscientes de la importancia de los tres puntos. Túnez saltó al campo en busca de su primera victoria en la fase de clasificación, mientras que Libia aspiraba a confirmar su superioridad tras haberse impuesto a su rival en el partido de ida.

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Ninguno de los dos equipos logró decantar el choque en la segunda parte, por lo que ambos tuvieron que conformarse con un punto. Túnez sigue así sin conocer la victoria en el grupo, después de haber arrancado su andadura con empates ante Uganda (1-1) y Botsuana (2-2), antes de caer ante Libia por dos goles a cero en la tercera jornada.

Libia había logrado su primera victoria en la fase de clasificación en el partido de ida disputado en Sfax, con un gol de penalti de Ali Youssef en el minuto 44 y otro de Hamdou Elhouni en el 62, un resultado que dejó a Túnez bajo una fuerte presión de cara a la vuelta.

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Con este resultado, Libia suma cinco puntos y se coloca provisionalmente líder del grupo, mientras que Túnez se queda con tres puntos en la última posición del grupo H de la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027, del que solo se clasificará una selección junto a Uganda, anfitriona del torneo y clasificada automáticamente para la fase final.