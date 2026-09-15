El Al-Hilal saudí logró una emocionante victoria sobre su invitado, el Al-Gharafa catarí, por dos goles a uno, en el encuentro que los enfrentó esta noche en el estadio Kingdom Arena, en la primera jornada de la Liga de Campeones de Asia de la Élite.

El Al-Hilal se adelantó en el minuto 45+3 mediante un penalti que ejecutó Rúben Neves.









El Al-Gharafa intentó alcanzar el empate en la segunda parte, pero el Al-Hilal fue el más peligroso y desperdició varias ocasiones claras.

El minuto 73 fue testigo del segundo gol del Al-Hilal, obra de Sergej Milinkovic-Savic, con un destacado remate de cabeza aprovechando un centro de Neves.









Y en el segundo minuto del tiempo añadido, Aladdin Hassan marcó el único gol del Al-Gharafa con un magnífico disparo desde fuera del área que Yassine Bounou no pudo detener.









El Al-Hilal se hizo con sus primeros 3 puntos, que lo situaron en el tercer puesto de la clasificación de la Liga de Campeones de Asia de la Élite, mientras que el Al-Gharafa se quedó sin puntos en el puesto 14.

El partido fue testigo de lamentables incidentes en el minuto 23, cuando Crysencio Summerville, jugador del Al-Hilal, se enzarzó con Ismaël Bennacer, quien disputó su primer partido con la camiseta del Al-Gharafa.

La crisis comenzó cuando Summerville agarró a Abdulrahman Al-Rashidi, jugador del Al-Gharafa, por la camiseta y lo empujó con fuerza para derribarlo al suelo fuera del terreno de juego.

Y con la intervención de algunos jugadores, Bennacer tiró con fuerza de la cabeza del jugador del Al-Hilal, lo que provocó violentos enfrentamientos entre los jugadores.

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El árbitro mostró una tarjeta roja directa a Summerville, antes de volver a mostrar una tarjeta similar a Bennacer una vez que las cosas se calmaron.







