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Abobakr El Mokadem

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Vídeo: Tras deslumbrar en el Mundial, la afición de Cabo Verde recibe a su selección como campeones

Argentina vs Cabo Verde
Argentina
Cabo Verde
World Cup
Argentina
Cabo Verde
EE. UU.

Se disputaron los partidos del Mundial

La selección de Cabo Verde recibió una calurosa bienvenida a su regreso de Estados Unidos, tras participar en el Mundial 2026.

La selección se despidió del Mundial con la cabeza alta tras caer 3-2 en prórroga ante Argentina, cuando estuvo a punto de dar la sorpresa.

Miles de aficionados los aguardaban en el aeropuerto tras su histórica primera participación en la Copa del Mundo.

Recorrieron las calles en un autobús descapotable mientras la multitud los aclamaba como campeones.

World Cup
Argentina crest
Argentina
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Egipto
EGY

Pese a caer en dieciseisavos, conquistaron el corazón del mundo y vuelven como héroes.

Empató 0-0 con España y Arabia Saudí, y 2-2 con Uruguay, antes de caer 2-3 ante Argentina.



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