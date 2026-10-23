Los goles del neerlandés Georginio Wijnaldum, centrocampista del Al-Ittihad, volvieron a aparecer en la Roshn Saudi League tras una ausencia de cerca de 5 meses.

El Al-Ittihad venció al Al-Diriyah por 2-0, en el partido que disputaron hoy, viernes, en el estadio Al-Inmaa de Yeda, en la undécima jornada de la Roshn League.

Wijnaldum marcó el segundo gol del Al-Ittihad en el minuto 77 del encuentro, de penalti, que ejecutó con maestría ante la portería del Al-Diriyah.

El gol fue el primero del centrocampista neerlandés con el Al-Ittihad en la Roshn League, tras incorporarse a sus filas durante el pasado mercado de fichajes de verano de forma gratuita, después de finalizar su contrato con el Al-Ettifaq.

De este modo, Wijnaldum vuelve a marcar en la Roshn League tras 5 meses de ausencia, desde que anotó su último gol en la competición con su anterior equipo, el Al-Ettifaq.

El último gol de Wijnaldum con el Al-Ettifaq fue el pasado 9 de mayo, en la victoria por 5-0 ante el Al-Khaleej, en la trigésima segunda jornada de la pasada temporada de la Roshn League.

Desde entonces, el jugador neerlandés disputó dos partidos con el Al-Ettifaq en la competición, ante el Al-Ittihad y el Neom, y después 3 partidos con "los Tigres" ante el Al-Faisaly, el Al-Hilal y el Al-Ettifaq, en los que no logró marcar ningún gol antes del tanto al Al-Diriyah.

Cabe recordar que Wijnaldum había marcado un único gol con el Al-Ittihad, pero fue en la Liga de Campeones de la AFC Elite, concretamente en el empate 1-1 ante el Al-Shamal catarí en la primera jornada de la fase de liga.