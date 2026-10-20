El nigeriano George Elinikhina, delantero del Al-Ittihad, le brindó a su compañero argelino Houssem Aouar su primer gol en la presente temporada de la Roshn Saudi League, y el primero en términos generales tras una sequía que se prolongó durante 70 días.

El Al-Ittihad visitó al Al-Ettifaq este martes, en el estadio de este último en Dammam, en la décima jornada de la Roshn Saudi League.

Aouar anotó el segundo gol para el Al-Ittihad en el minuto 53 del partido, después de que Elinikhina le pusiera un centro raso frente a la portería vacía, para que mandara el balón al fondo de la red.

El gol fue el primero del astro argelino en la presente temporada de la Roshn Saudi League, pese a que había disputado 7 partidos antes del duelo ante el Al-Ettifaq, todos ellos como titular, sin lograr marcar en ninguno de ellos.

En términos generales, Aouar anotó su segundo gol en la presente temporada, y el primero desde hace 70 días, cuando marcó en la victoria por 4-1 sobre el Al-Jazira emiratí, en la ronda preliminar clasificatoria para la Liga de Campeones de Asia de la Élite, el pasado 11 de agosto.

Desde entonces, el exjugador de la Roma y el Lyon participó en 10 partidos en la Roshn Saudi League, la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas y la Liga de Campeones de Asia de la Élite, sin lograr marcar en ninguno de ellos, antes del duelo ante el Al-Ettifaq.