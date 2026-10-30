El Al Shabab hizo temblar los cimientos de su rival tradicional, el Al Ahli, y le infligió la mayor derrota en la historia de sus participaciones en el campeonato de la Liga Roshn saudí.

El Al Shabab venció al Al Ahli por 6-1 en el partido que los enfrentó este viernes en el estadio SHJ Arena, en la capital saudí Riad, en la duodécima jornada de la competición de la Liga Roshn.

El Al Ahli comenzó el partido de mala manera, cuando el defensa Rayan Hamed cometió un error al no conseguir mantener el balón, lo que aprovechó el delantero brasileño Ricardo Matías para arrebatárselo y marcar el primer gol del Al Shabab tras solo 66 segundos.

El portero Abdulrahman Al Sanbi agravó el dolor del Al Ahli al recibir una tarjeta roja directa en el minuto 22, después de detener con la mano un balón del delantero brasileño Ricardo Matías fuera del área.

El mayor problema fue que el técnico neerlandés Marino Pusic no incluyó al portero senegalés Édouard Mendy en el banquillo, lo que le obligó a dar entrada al joven portero Abdullah Abdo, a costa del defensa Rayan Hamed.

Y en el primer balón, Abdo encajó el segundo gol en la portería del Al Ahli, obra del extremo belga Yannick Carrasco, que mandó al fondo de la red el tiro libre provocado por el portero expulsado Abdulrahman Al Sanbi, en el minuto 26.

Ricardo Matías continuó con su brillante actuación al provocar un penalti, que transformó el delantero colombiano Roger Martínez en el tercer gol del Al Shabab, en el minuto 37 del encuentro.

Firas Al Buraikan marcó el único gol del Al Ahli en el minuto 40 del partido, tras empujar al fondo de la red un centro raso.

Pusic intentó enderezar la situación al inicio de la segunda parte con varios cambios, el más destacado la entrada del defensa Mohammed Suleiman Bakr para tapar el evidente agujero en el centro de la defensa, pero provocó dos penaltis.

Y apenas 3 minutos después del comienzo de la segunda parte, Ricardo Matías marcó su segundo gol y el cuarto del Al Shabab, tras mandar un centro al fondo de la red con un remate de cabeza.

En el minuto 66, Carrasco añadió su segundo gol y el quinto del Al Shabab, de un penalti que obtuvo el delantero colombiano Roger Martínez tras ser derribado por Mohammed Suleiman Bakr.

Y Bakr volvió a derribar al propio Carrasco en el minuto 82, por lo que el Al Shabab obtuvo un penalti que el extremo belga transformó en el sexto gol del conjunto capitalino, firmando así un hat-trick histórico para él.

Esta se convirtió en la mayor derrota en la historia del Al Ahli en la Liga Roshn saudí, superando su peor derrota en la temporada 2018-2019, cuando perdió ante el Al Ettifaq por 6-2 en la sexta jornada.

La derrota dejó al Al Ahli con 21 puntos, cosechados en 7 victorias y 4 derrotas, ocupando el sexto puesto en la tabla de clasificación de la liga saudí.

Por su parte, el Al Shabab elevó su cuenta a 14 puntos, con los que ocupa el décimo puesto en la tabla de clasificación.