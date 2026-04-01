Vídeo: Tercer gol de Clackett... Basem Al-Arini deja su huella y se coloca en lo más alto de la clasificación de goleadores de la Liga de Élite

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Basem Al-Arini, delantero del Al-Taawoun, siguió brillando en los últimos partidos y se ha situado en lo más alto de la tabla de goleadores de la Liga Joi de la Élite (Liga Saudí Sub-21) en la actual temporada 2025-2026.

Al-Arini marcó el gol que dio la victoria al Al-Taawoun por 2-0 ante el Al-Akhdoud, este miércoles, en el estadio del Al-Akhdoud en Najran, en un partido aplazado de la decimoctava jornada de la Liga Joi de la Élite.

El gol llegó en el minuto 69, después de que el delantero del Al-Taawoun recibiera un pase entre líneas detrás de la defensa del Al-Akhdoud, quedándose solo ante la portería, antes de enviar el balón al fondo de la red con gran habilidad, anotando el segundo gol de su equipo.

Este es el tercer partido consecutivo en el que Basem Al-Arini marca con el Al-Taawoun, tras haber marcado un gol en la victoria por 2-0 sobre Al-Hazm en la jornada 17 y un hat-trick en la goleada por 4-2 al Al-Nassr en la jornada 19.

Al-Arini eleva así a 17 sus goles en la actual temporada de la Liga de Élite, lo que le sitúa en cabeza de la clasificación de goleadores de la competición, con una ventaja de tres goles sobre Jalal Al-Salem, delantero del Al-Ittifaq, que ocupa el segundo puesto.

Al-Salem también marcó el gol que dio la victoria al Al-Ittifaq por 2-1 ante el Al-Bukairiya este miércoles, en el estadio de este último, en un partido aplazado de la 17.ª jornada de la Liga de Élite.