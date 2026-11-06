Vídeo: "Te voy a pegar": Spalletti pierde los nervios y amenaza a una estrella de la Juventus

La valiosa victoria no impidió que la Juventus hiciera estallar la furia de su entrenador, Luciano Spalletti, quien perdió los nervios en los últimos minutos del duelo ante el AZ Alkmaar neerlandés, después de que uno de sus jugadores cometiera un error defensivo que estuvo a punto de privar al equipo del triunfo.

La Juventus logró una complicada victoria ante su anfitrión, el AZ Alkmaar, por un marcador de (2-1), ayer jueves, en el estadio AFAS, dentro de los encuentros de la cuarta jornada de la fase de liga de la Europa League.

Y pese a la ventaja de su equipo y su dominio del partido, Spalletti no pudo contener su enfado con el defensor colombiano Juan Cabal, debido a un error de posicionamiento que concedió a los locales una ocasión peligrosa, que terminó con un gol anulado posteriormente por fuera de juego.

Según el sitio web francés "Foot Mercato", citando al periódico italiano "La Gazzetta dello Sport", Spalletti se acercó a Cabal con un enfado muy intenso y le gritó a la cara amenazándolo: "¡Te voy a pegar!".

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Las cámaras captaron al técnico de 67 años mientras hacía gestos de enfado y reprendía con dureza a su jugador, mientras el defensor permaneció escuchando sin que la situación derivara en un enfrentamiento mayor.

El error de Cabal no fue el único motivo detrás del estallido del técnico italiano, pues antes Lloyd Kelly había perdido el balón de forma peligrosa, lo que permitió al AZ Alkmaar recortar diferencias a través de Mexx Meerdink, y devolvió la tensión a los últimos minutos del encuentro.

Y en la rueda de prensa posterior al partido, Spalletti evitó hablar directamente del incidente, pero dirigió claras críticas a sus jugadores por la caída de su concentración y la falta de rapidez de reacción en las situaciones defensivas. Y dijo: "¿Qué es lo que no me convence de la Juventus? Me convenzo cuando veo un compromiso total de los jugadores".

Y añadió, subrayando la importancia de tomar decisiones sin titubear: "Las decisiones que no tomas son peores que las decisiones equivocadas; porque cuando tomas una decisión, aunque sea mala y cometas un error, su coste es menor que el coste de no tomar ninguna decisión".

Y pese a la tensión que dominó los últimos minutos, la Juventus logró mantener su ventaja y llevarse los tres puntos, reforzando así sus opciones de clasificarse a los octavos de final del torneo.