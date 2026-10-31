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Everton v Newcastle United - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport
GOAL
Traducido por

Vídeo: Tarek Dhiab señala a Jaissle como el responsable de la caída del Al-Ahli saudí

Al Shabab vs Al Ahli
Al Shabab
Al Ahli
1ª División
M. Jaissle
Arabia Saudita
Alemania

El entrenador alemán complica a Al Raqi

El astro tunecino Tarek Dhiab, exjugador del Al-Ahli saudí, hizo unas declaraciones llamativas sobre el motivo del bajón de nivel del "Al-Raqi" durante las competiciones de la presente temporada.

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Jaissle había decidido marcharse de las filas del Al-Ahli hace pocas semanas y se dirigió a entrenar al Newcastle United, debido a que ambas partes llegaron a un punto muerto en el asunto del nuevo contrato, lo que le llevó a entregar al campeón de Asia cerca de 12 millones de euros para poder salir.

Tarek Dhiab afirmó en declaraciones a través de la red saudí "Thmanyah": "Creo que la salida de Matthias Jaissle causó un grave perjuicio al Al-Ahli, y es una de las razones más importantes que contribuyeron al vuelco de la temporada del Al-Raqi".

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Y añadió: "Tu entrenador se marcha pocas semanas antes del inicio de la temporada y varios nombres y elementos fundamentales abandonan tu equipo; son cosas muy difíciles, pero considero que la salida de Jaissle en concreto perjudicó al Al-Ahli".

El Al-Ahli había caído ante el Al-Shabab por un resultado de (6-1) ayer viernes, en el marco de las competiciones de la jornada 12 de la Liga Roshn Saudí de Profesionales.

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