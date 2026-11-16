VÍDEO: tachan a Jude Bellingham de «muy desagradable» tras enfrentarse a su compañero del Real Madrid Marc Cucurella en la victoria de Inglaterra ante España

Compartir Sigue a GOAL en Google

Jude Bellingham se ha visto en el centro de la polémica mediática en España tras varios enfrentamientos acalorados con su compañero del Real Madrid Marc Cucurella. El incidente se produjo durante la vibrante victoria de Inglaterra, que puso fin a la extraordinaria racha de 43 partidos sin perder de España.

Anuncios

Bellingham y Cucurella se enfrentaron en el Metropolitano

La cordialidad previa al partido entre los compañeros del Real Madrid se esfumó en cuanto comenzó el juego en el Metropolitano. Pese a abrazarse antes del saque inicial, Bellingham y Cucurella tuvieron varios encontronazos durante un partido muy disputado, y la tensión se trasladó al túnel de vestuarios en el descanso.

El momento de mayor tensión llegó tras la falta que dio lugar al penalti de Harry Kane, en un incidente que no captaron las cámaras de televisión. Mientras Cucurella permanecía en el suelo agarrándose la pierna con aparentes muestras de dolor, unas imágenes aparecidas recientemente muestran a Bellingham inclinándose para recriminarle su actitud e intentando levantarlo.

En el campo, los goles de Ezri Konsa y Ben White al comienzo de la segunda parte pusieron a Inglaterra 3-0 por delante después del penalti de Kane. Sin embargo, la expulsión de Elliot Anderson en el minuto 63 por una falta sobre Lamine Yamal propició la reacción final de España, que marcó por medio de Mikel Oyarzabal y Nico Williams, aunque Inglaterra resistió para lograr una emocionante victoria por 3-2 .

Mira las imágenes

Anuncios Anuncios

Los medios españoles condenan el comportamiento «muy desagradable» de Bellingham

La conducta de Bellingham recibió duras críticas de los medios españoles que cubrían el encuentro. Los comentaristas acusaron al centrocampista de intentar impedir que Cucurella permaneciera en el suelo para que se revisara la jugada en el VAR.

Related Topics

Durante el partido, Antonio Romero dijo en la cadena SER: «Un gesto muy feo de Bellingham, que protestó a Cucurella por quedarse en el suelo para permitir una revisión del VAR. El penalti es claro y, por otra parte, fue un gesto muy feo de Bellingham, que se acercó a susurrarle algo al oído a Cucurella».

Manolo Lama, del medio español COPE, también mostró su sorpresa por el acalorado enfrentamiento entre compañeros de club. Lama señaló: «Y así es el fútbol: dos jugadores del Madrid, Bellingham y Cucurella, peleándose en el Metropolitano».

Anuncios

Inglaterra será cabeza de serie en cuartos de final y llega con impulso

Las posibles repercusiones en España apenas preocuparán a Inglaterra después de infligirle su primera derrota desde que conquistó el Mundial. La victoria asegura a Inglaterra el primer puesto de su grupo y una plaza como cabeza de serie en el sorteo de cuartos de final del viernes. Tras superar a España en el juego y resistir durante 30 minutos en inferioridad numérica, la selección de Tuchel llegará al sorteo con el apoyo recuperado de la afición y un impulso vital.