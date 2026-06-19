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Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Vídeo: Suspense y emoción en el Mundial... Canadá golea a Catar con un histórico 6-0

Canadá vs Catar
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Los «Al-Anabi» cayeron ante los locales

Canadá goleó 6-0 a Qatar y consiguió su primer triunfo en un Mundial, en un partido con dos expulsados qataríes y varios momentos tensos.

Con este triunfo, Canadá suma 4 puntos y lidera el Grupo B del Mundial 2026, mientras que Catar se queda con 1 punto en el último lugar.

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En el 16’, Saïl Larin aprovechó un rebote del portero Mahmoud Abu Nada y abrió el marcador; en el 29’, Jonathan David sentenció con un disparo potente.

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Los problemas de Qatar aumentaron cuando Hammam Al-Amin fue expulsado en el 33 por derribar a Larin cuando se plantaba solo ante el portero.

El árbitro señaló primero penalti, pero tras revisar el VAR concedió un tiro libre cerca del área y expulsó al jugador catarí.

Antes del descanso, David aprovechó un rebote en Abu Nada para marcar el 3-0.

Otra expulsión y colapso total

En el 54’, Asim Madibo vio la roja por una entrada dura sobre Ismail Koné, que salió en camilla.

La lesión de Koné parecía grave, con posible fractura de pierna, y sus compañeros, con las manos en la cabeza, se enfrentaron al jugador catarí antes de que este mostrara su pesar.

El qatarí, visiblemente afectado por la lesión de Koné, recibió el consuelo de los rivales al marcharse expulsado.

En el 64’, el recién ingresado Nathan Seliba anotó el cuarto de Canadá con un tiro libre directo.

En el 75, Mohamed Al-Mannai empeoró la situación al marcar en propia puerta al intentar despejar.

En el 90+2, Jonathan David cerró el 6-0 y completó su hat-trick.


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