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Vídeo: Sufyan Benjedida enciende el entusiasmo de la afición del Al-Ahly con su primer mensaje

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El recién llegado eleva el listón de las expectativas

El Al-Ahly ha fichado al delantero marroquí Sufián Benjida, El club fichó al delantero marroquí Sufián Benjedida, quien llega tras destacar como uno de los atacantes más peligrosos de su país. En su primer mensaje a la afición de la «Fortaleza Roja», prometió darlo todo para ganar títulos y hacer felices a los hinchas.

El Al-Ahly lo fichó del Maghreb Fez por tres temporadas.

El jugador declaró en la web del club: «Estoy muy contento de unirme al Al-Ahly, el club del siglo en África, y, si Dios quiere, estaré a la altura de la confianza depositada en mí y haré felices a los seguidores del Al-Ahly en todas partes».

«El Al-Ahly es un gran club y llevar su camiseta es un honor; daré todo por el equipo», añadió.

Y concluyó: «Desde el primer momento sentí el cariño de la afición del Al-Ahly y espero que consigamos todos los títulos y hacerles felices... Sofiane Benjedida, del Al-Ahly».

Llegó al Al-Ahly tras brillar con el Magreb Fez, club al que ayudó a ganar la Liga marroquí.

Fue el máximo goleador del campeonato con 20 tantos.

En total, jugó 31 partidos, marcó 20 goles y dio dos asistencias, cifras que avalan su olfato goleador y alimentan las expectativas de la afición del Al Ahly.

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