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Stephen Darwin
Traducido por

VÍDEO: Steven Gerrard habla en exclusiva sobre la decisión «crucial» del Liverpool sobre Cody Gakpo, el «gran salto» de Andoni Iraola y más en el pódcast Beast Mode On

S. Gerrard
Liverpool
A. Akinfenwa
C. Gakpo
A. Iraola
Premier League

En el último episodio del podcast Beast Mode On, Adebayo Akinfenwa conversa con Steven Gerrard en el Virgil's Legacy Trophy sobre los comienzos de Andoni Iraola como entrenador del Liverpool y por qué era imprescindible que el club retuviera a Cody Gakpo. Gerrard, leyenda del Liverpool, también revela qué aspecto de su juego habría mejorado y explica por qué jugar al fútbol en la calle fue clave en su camino hasta la élite.

Pocos están mejor situados para opinar sobre el Liverpool y su decisión de contratar a Iraola. Gerrard quiere que al exentrenador del Bournemouth se le dé el tiempo necesario para construir en Anfield una plantilla capaz de ganar el título. Declaró: «Quiero apoyarle y darle una oportunidad. Para empezar, creo que se merecía la oportunidad de entrenar al Liverpool.

«Me pareció que hizo un trabajo extraordinario en el Bournemouth. Lo que hizo con ese equipo, su filosofía y su estilo de juego, los resultados que consiguió y el fútbol que practicó. Se ganó la oportunidad de entrenar al Liverpool. Con todos mis respetos, es un gran salto, con más presión y más responsabilidad de ganar títulos.

«Creo que tiene mucho talento en la plantilla, pero aún necesita tiempo y paciencia para darle forma y convertir de nuevo al equipo en ganador. Estoy muy ilusionado, soy optimista y tengo muchas esperanzas. Tenemos jugadores con talento y, si el entrenador consigue convertirlos en un equipo capaz de ganar el título... Tiene muchos elementos con los que trabajar».

Tanto el Manchester City como el Tottenham querían fichar a Gakpo, del Liverpool, en verano, pero el neerlandés acabó quedándose cuando se cerró el mercado de fichajes. Gerrard cree que era fundamental que el exdelantero del PSV siguiera en Merseyside, especialmente después de la terrible lesión en el tendón de Aquiles que sufrió Hugo Ekitike durante la segunda mitad de la temporada pasada.

Gerrard afirmó: «Después de la temporada pasada y de la lesión de Ekitike, en realidad solo teníamos un ‘9’: [Alexander] Isak. Era fundamental que retuviéramos a Gakpo. Creo que ha hecho un Mundial y una pretemporada bastante buenos, y ha empezado la temporada en plena forma. Ahora tiene una pequeña molestia, pero espero que no sea nada grave porque vamos a necesitarlo.

«Es una pieza importante de la plantilla y espero que siga rindiendo, porque, si consigue mantener esa regularidad durante toda una temporada, tengo muchas ganas de verle jugar».

Para ver todo lo anterior y mucho más, pulsa el botón de reproducción en la parte superior de la página y disfruta del episodio completo ⬆️

El pódcast Beast Mode On está disponible en YouTube y Spotify.

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