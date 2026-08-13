Eduard Spertsyan no necesitó mucho tiempo para dejar su primera huella con el Al-Ahli, después de marcar su primer gol oficial con la camiseta del "Raqi" en el duelo ante el Al-Diriyah, dentro de las competiciones de la primera jornada de la Roshn Saudi League, comenzando así su trayectoria con el equipo de una manera destacada.

El gol de Spertsyan llegó en el minuto 25, después de recibir un pase mágico de Galeno dentro del área, cuando el jugador armenio lanzó un potente disparo que chocó con uno de los defensas del Al-Diriyah antes de alojarse en la red, anunciando el primero de sus goles oficiales con el Al-Ahli.

El momento del gol adquiere una importancia especial, al tratarse del primer partido oficial de Spertsyan desde su incorporación al Al-Ahli, y también representa el inicio oficial de la era del entrenador neerlandés Marino Pusic con el equipo, en una temporada en la que el club aspira a seguir compitiendo por los títulos.

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El gol no fue solo la apertura de la trayectoria del jugador con el Al-Ahli, sino que también llevó una cifra histórica, ya que Spertsyan se convirtió en el tercer jugador armenio en marcar en la historia de la Liga Profesional Saudí, después de Marcos Piceli, que anteriormente representó al Al-Raed y al Al-Shabab, y de Lucas Zelarayán, jugador del Al-Fateh.

Según la red "Opta", especializada en estadísticas de fútbol, el Al-Ahli también continuó su singular tradición, después de que Spertsyan se convirtiera en el jugador extranjero que abre los goles del equipo en la temporada de la Liga Profesional por décima temporada consecutiva, una cifra que refleja la gran dependencia de los profesionales en la línea ofensiva del equipo.

El arranque de Spertsyan dio a la afición del Al-Ahli un indicio temprano de la posibilidad de que el jugador sea una de las claves más importantes del equipo durante la nueva temporada, especialmente con la apuesta por él para añadir calidad y creatividad al centro del campo, en un momento en que Pusic comienza su tarea con el "Raqi" con grandes ambiciones.