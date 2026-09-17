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Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Vídeo: Sorprendió a todos: ¡el jugador del Al Ahly es todo un profesional tocando y cantando!

Sundowns FC vs Al Ahli
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N. Masoud
Sudáfrica
Arabia Saudita

La estrella del Raqui sorprende a todos

Naif Masoud, jugador del Al-Ahli saudí, sorprendió a sus compañeros y al cuerpo técnico durante la estancia de la delegación del equipo en el hotel de concentración, en la preparación para el enfrentamiento ante el Mamelodi Sundowns sudafricano, la noche del sábado, dentro de las competiciones de la Copa Intercontinental de Clubes.

Tras terminar de cenar, Naif Masoud decidió aprovechar la presencia de un piano dentro del hotel y ofrecer una actuación musical sorpresa ante sus compañeros, en un momento que rápidamente se transformó en un ambiente de asombro y admiración entre los presentes.

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Nada más sentarse frente al piano, el jugador del Al-Ahli comenzó a tocar en medio de un estado de sorpresa entre sus compañeros, que no esperaban que el jugador poseyera esta habilidad musical, convirtiendo el lugar en un pequeño escenario lejos del ambiente de preparación para el esperado enfrentamiento.

Naif Masoud no se conformó con tocar el piano, sino que decidió añadir el canto a su actuación, mostrándose de una manera llamativa tras ofrecer una interpretación que reveló que posee otro talento más allá del fútbol, en medio de una gran interacción por parte de los presentes en el hotel.

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El jugador dejó impresionados a los presentes con su timbre vocal y su forma de tocar y cantar, lo que llevó a varios jugadores del Al-Ahli, miembros del cuerpo técnico y trabajadores del hotel a sacar sus teléfonos móviles y grabar el momento, ante el estado de admiración que se apoderó de todos.

La actuación espontánea de Naif Masoud se convirtió en una escena curiosa y singular en la concentración del Al-Ahli antes del enfrentamiento ante el Sundowns, después de que el jugador del equipo se llevara los focos con un talento inesperado, a la espera de que continúe su llamativa aparición, pero esta vez dentro del campo durante el esperado partido.

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