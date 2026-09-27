Vídeo: sorprendente confesión de Firas Al-Buraikan tras la noche de Amán

Firas Al Buraikan, estrella del Al Ahli y de la selección de Arabia Saudí, hizo una confesión llamativa tras liderar al conjunto saudí hacia la victoria sobre Omán (3-0), en la segunda jornada de la Copa del Golfo Arábigo.

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Al Buraikan anotó un magnífico doblete en la portería de Omán para elevar su cuenta a 4 goles y quedarse a solo un tanto de convertirse en el máximo goleador de la generación actual en el torneo, junto a Abdullah Al Hamdan, que ha marcado 5 goles.

Al Buraikan ya había recibido numerosas críticas por la irregularidad de su nivel con el conjunto saudí, antes de responder en el partido de ayer con una actuación destacada.

Tras el encuentro, Al Buraikan declaró en unas manifestaciones a través de la cadena de canales catarí "Alkass": "No juego en mi posición desde hace 3 años, y cuando participo como delantero centro, siempre me reafirmo".

Y añadió: "Estoy muy contento por marcar dos goles, y esto es fruto de un magnífico trabajo colectivo. Mi objetivo es dar todo lo que tengo por la selección y el club en lo que está por venir, y nuestra meta es conseguir el título".

Y concluyó: "Estamos contentos con esta victoria, y el nivel fue distinto al del partido ante Kuwait, porque los enfrentamientos inaugurales siempre son difíciles, y lo más importante es la clasificación".