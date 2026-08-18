El Al-Nassr se negó a caer en la trampa de las sorpresas en la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas y se sumó a los grandes en los octavos de final.

El Al-Nassr venció al Al-Diriyah por 4-1, en el partido que enfrentó a ambos este martes en el estadio Al-Awwal Park, en la ronda de los 32 de la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas.

El Al-Diriyah comenzó el partido con fuerza, hasta el punto de que abrió el marcador tras apenas dos minutos por medio de su jugador Óscar Rodríguez, después de aprovechar un centro raso que introdujo en la portería del brasileño Bento.

Sin embargo, la respuesta del Al-Nassr fue contundente, especialmente por el brillo de su estrella portuguesa Joao Félix, que fabricó el primer gol en el minuto 11 para el defensa francés Mohamed Simakan, tras enviar un centro raso que este último remató a la red de tacón.

El propio Félix añadió el segundo gol del Al-Nassr en el minuto 36, después de que el extremo francés Kingsley Coman se colara con habilidad por la banda derecha, antes de servirle un centro raso que envió a la portería del guardameta Nicolás Vasili.

Un minuto más tarde, el delantero saudí Abdullah Al-Hamdan añadió el tercer gol, después de quedarse solo ante Vasili, aprovechando un pase interior destacado del extremo senegalés Sadio Mané, antes de colocarla en la red con maestría.

Joao Félix marcó su segundo gol y el cuarto del Al-Nassr en el minuto 68, tras aprovechar un destacado centro raso del lateral derecho Nawaf Boushal, para rematar directamente al fondo de la portería de Vasili, que no logró detenerla.

De esta manera, el Al-Nassr se clasifica para los octavos de final de la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas y se une al grupo de los grandes que evitaron las sorpresas, como el Al-Hilal, el Al-Ahli, el Al-Ittihad y el Al-Qadisiya.

El "Alami" sueña con conquistar la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas por primera vez tras 36 años de ausencia, concretamente desde que logró el título por última vez en 1990.