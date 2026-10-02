Mientras la selección de Portugal celebraba su gran victoria sobre Dinamarca, la crisis de Cristiano Ronaldo se impuso con fuerza en el escenario, después de que Renato Veiga, defensa de la selección y uno de los allegados al veterano capitán, se viera obligado a guardar silencio ante las repetidas preguntas sobre lo ocurrido dentro de la concentración.

La selección de Portugal logró una emocionante victoria por 4-2 sobre Dinamarca en Copenhague, dentro de la Liga de las Naciones de la UEFA, pero el triunfo no ocultó las consecuencias de la salida de Ronaldo de la concentración, tras la decisión del entrenador Jorge Jesus de volver a dejarlo en el banquillo.

Tras el partido, los periodistas intentaron obtener un comentario de Renato Veiga sobre la situación de Ronaldo, pero el defensa remitió a los responsables de la Federación Portuguesa de Fútbol, antes de revelar que había recibido instrucciones claras de no hablar sobre la crisis.

Veiga dijo: "Me une una relación estrecha con Cristiano Ronaldo, y él sabe cuánto lo aprecio y lo quiero, pero he recibido instrucciones de no hablar sobre este asunto".

Y, ante la insistencia de las preguntas, el defensa se disculpó con los periodistas diciendo: "No puedo hablar de eso, lo siento, de verdad no puedo hablar".

A pesar de la polémica que rodea a la selección, Veiga sigue desempeñando un papel central en el once de Jesus, después de haber disputado todos los minutos de los tres primeros partidos bajo la dirección del nuevo entrenador.









El joven defensa, nacido en 2003, afirmó que vestir la camiseta de la selección representa un gran honor para él, diciendo: "Trabajo a diario para dar lo máximo con el club y con la selección. Jugar con la camiseta de Portugal es el mayor honor que puede tener cualquier jugador, y seguiré trabajando para mejorar mi nivel".

También elogió la evolución táctica del equipo, explicando que el hecho de que los jugadores dispongan de más tiempo para trabajar y entrenar juntos les ha ayudado a ejecutar mejor las instrucciones del cuerpo técnico.

La selección de Portugal se prepara para enfrentarse a Noruega en el estadio Do Dragão el domingo, en busca de prolongar sus victorias y reforzar su posición en lo más alto del grupo. Y a pesar de la victoria sobre Dinamarca, la solidez defensiva sigue siendo uno de los apartados que necesitan más trabajo, después de que la selección encajara dos goles en Copenhague, mientras que Jesus espera mantener a sus jugadores alejados de cualquier distracción fuera del campo durante la próxima etapa.











