Mustafa Shubair, portero de Egipto, lamentó la derrota 3-2 ante Argentina y atribuyó el resultado a pequeños detalles.

La selección de Egipto quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder 3-2 ante la campeona Argentina este martes en el estadio de Atalanta, en los octavos de final.

Egipto se adelantó 2-0, pero Argentina marcó tres veces en los últimos diez minutos y avanzó a cuartos.

Shubair brilló en la primera parte al detener un penalti de Messi y dos ocasiones claras de Mac Allister y Álvarez.

Tras el encuentro, declaró a «BeIN Sports»: «Estuvimos muy cerca de la victoria, pero, como suele ocurrir en los grandes partidos, los pequeños detalles decidieron el encuentro al final».

Sobre su actuación personal, añadió: «El fútbol es un deporte de equipo; lo teníamos todo, pero al final estamos conformes con lo que Dios nos ha dado».

Y cerró: «Trabajaremos para corregir errores de cara a la próxima fase de clasificación y mejorar en el futuro».

La Albiceleste aguarda en cuartos al ganador del duelo de hoy entre Suiza y Colombia.











