Aunque la andadura de los «Al-Nashami» en el Mundial 2026 terminó antes de lo previsto, la afición jordana se negó a una despedida silenciosa.

En Arlington (Texas), los hinchas protagonizaron una fiesta que acaparó miradas y llevó al alcalde a saludarlos, demostrando que la huella se mide más por el impacto en los corazones que por los resultados.

«La Casa de Jordania» en Dallas se convirtió en una embajada popular durante el Mundial y transformó la eliminación en un mensaje cultural que llegó a las autoridades locales.

En Arlington, a las afueras de Dallas (EE. UU.), el alcalde Jim Ross se reunió con el público jordano en un encuentro retransmitido en directo junto al ministro de Turismo y Patrimonio, Imad Hijazin.

El momento, grabado en un vídeo difundido en Facebook, mostró el éxito de las actividades organizadas durante el Mundial.

El alcalde elogió el ambiente positivo y la organización del evento.

Además, anunció su deseo de visitar Jordania pronto para conocer su riqueza turística y cultural.

Sus palabras reflejan el creciente interés por el intercambio cultural y confirman que la afición jordana obtuvo una victoria fuera del campo.

Aunque la selección «Al-Nashami» quedó eliminada, sus cánticos siguieron resonando en las calles de Arlington y enviaron un mensaje cultural de Dallas a Amán.