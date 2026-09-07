Vídeo: secuestran a un joven para disputar un partido; la seguridad egipcia detiene a 4 personas

Los organismos de seguridad del Ministerio del Interior egipcio han esclarecido las circunstancias de un vídeo difundido en el que aparecen varias personas agrediendo a golpes a un joven y obligándolo a subir a un vehículo antes de huir con él, en un suceso que generó una amplia repercusión en las plataformas de redes sociales.

Según el comunicado del Ministerio, el vídeo mostraba a varias personas a bordo de un vehículo particular y dos motocicletas mientras agredían a golpes a un individuo y lo obligaban a subir al automóvil, antes de llevárselo y huir del lugar en la provincia de Ismailía.

Tras la investigación, se comprobó que no se había presentado ninguna denuncia sobre el suceso; no obstante, los organismos de seguridad lograron identificar el vehículo y las dos motocicletas que aparecían en el vídeo, así como determinar la identidad de las personas implicadas en el suceso.

El Interior aclaró que los acusados son 4 personas, uno de ellos con antecedentes penales, y todos residentes en la circunscripción de la comisaría del tercer distrito de Ismailía.

Al citar a las cuatro personas y confrontarlas con lo que aparecía en el vídeo, reconocieron haber cometido los hechos, explicando que ocurrieron el día 2 de septiembre en curso y que fue a modo de broma con uno de sus amigos.

Los acusados señalaron, según el comunicado del Interior, que el objetivo de llevarse al joven por la fuerza era obligarlo a ir con ellos para jugar al fútbol, en un suceso que fue grabado con las cámaras de los teléfonos y cuyo vídeo se difundió posteriormente a través de las redes sociales.

Los organismos de seguridad también citaron al joven que aparecía en el vídeo, y se comprobó que estaba desempleado, tenía antecedentes penales y residía en la circunscripción de la comisaría del tercer distrito de Ismailía.

El joven respaldó las declaraciones de las cuatro personas, confirmando que el suceso se produjo en el marco de una broma, y aclaró además que no sufrió ningún daño durante los hechos que aparecían en el vídeo.

Varios medios de comunicación, entre ellos la cadena Al Jazeera, difundieron el vídeo que registró los momentos en que se obligó al joven a subir al vehículo.

Al concluir las actuaciones, los organismos de seguridad anunciaron la incautación del vehículo y las dos motocicletas, así como la adopción de las medidas legales correspondientes al suceso.