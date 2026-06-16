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Al Ittihad v Al Orobah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Vídeo: «Se parece a Puyol»... Omar Al-Soma elige al mejor defensa de la Liga Saudí

Al Ahli
1ª División
R. Ibanez
O. Al Somah
Arabia Saudita
Brasil
Siria

El delantero sirio habló sobre la pasada temporada de la competición.

Omar Al-Soma, máximo goleador histórico de la Liga Saudí, eligió al mejor defensa de la temporada 2025-2026.

En declaraciones a los canales «Thamania», Al-Soma afirmó: «Hubo muchos defensas destacados la temporada pasada, pero me gusta mucho (Roger) Ibáñez; para mí, es el mejor defensa de la Liga Saudí».

Y añadió: «No tiene nada que ver con mi relación con el Al-Ahli, pero Ibáñez es un defensa sólido; el Al-Ahli tiene suerte de contar con él y es uno de los pilares del equipo junto con Merih Demiral y Ryan Hamed».

“Veo muchos partidos del Al-Ahli y lo que más me gusta de Ibáñez es que no se fija solo en el balón, sino en los delanteros que le rodean y en cómo pueden aprovechar los espacios”.

Y concluyó: «Creo que (Carles) Puyol jugaba con este estilo en el FC Barcelona y en la selección española, porque es un error limitarse a seguir el balón e ignorar a los delanteros y los espacios por detrás».

Cabe recordar que Al-Soma es una de las mayores leyendas del Al-Ahli, donde jugó entre 2014 y 2022, y ostenta el récord de goles en la Liga Saudí, cinco tantos por encima del marroquí Abdelrazak Hamdallah.

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