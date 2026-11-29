Compartir Sigue a GOAL en Google

Fahad Al-Harifi, exestrella del Al Nassr y de la selección saudí, hizo unas contundentes declaraciones sobre el nivel de su equipo tras la victoria por 1-0 ante el Al Hazem en la decimotercera jornada de la Liga Roshn Saudí. Consideró que lo mostrado por el equipo en el partido plantea dudas sobre su capacidad para luchar por los títulos esta temporada.

Anuncios

Al-Harifi declaró durante su aparición en el programa «Dawrina Ghair», junto al periodista Khalid Al-Shenaif: «Creo que el partido de hoy ha dejado claro a la afición del Al Nassr que sus esperanzas de conseguir muchos títulos esta temporada se han esfumado».

Y añadió, criticando el rendimiento ofensivo del equipo: «¿Cómo gana el equipo? Hay diferencias técnicas. Es cierto que en cada partido el Al Nassr desperdicia cuatro o cinco ocasiones al inicio del encuentro, y luego empieza el miedo a seguir fallando, hasta que eso se vuelve en contra del equipo».

Al-Harifi siguió hablando del nivel de los jugadores. Señaló que el equipo no ofreció la imagen esperada y que el aspecto positivo que observó fue la solidez de algunos de sus futbolistas en el pase y en los movimientos, antes de pasar a criticar las decisiones del entrenador Postecoglou.

La exestrella del Al Nassr criticó al técnico por la alineación con la que afrontó el encuentro: «(Lo que hace) el entrenador es algo extraño, sinceramente, con sus decisiones. Un partido fuera de casa, un horario nuevo, la primera vez que el equipo juega a esta hora, y juegas con una alineación extraña, cambias y rotas, ante un rival encerrado atrás».

Anuncios Anuncios

Lee también: Vídeo: un regalo inesperado, Frimpong trastoca los planes del Liverpool ante el Everton

Related Topics

Al-Harifi señaló que el Al Hazem se apoyó en un bloque defensivo cerrado y explicó: «Estás hablando del Al Hazem, que juega con diez jugadores en su propio campo», en alusión a la dificultad para superar la defensa del equipo local pese a la superioridad técnica que, en teoría, debería favorecer al Al Nassr.

Cuando Al-Shenaif le preguntó qué había sacado el Al Nassr del partido, Al-Harifi respondió: «Los tres puntos», antes de subrayar la importancia de que el equipo siga marcando en cada partido y continúe acercándose al récord mundial de partidos consecutivos marcando.

Anuncios

Lee también: Bellingham, Yamal y Raphinha: 3 jugadas que reavivan las sospechas de doble rasero arbitral

Opta ya había informado de que el Al Nassr se había convertido en el primer equipo de la historia de la Liga Profesional Saudí en marcar en 100 partidos consecutivos, un récord que ningún club había alcanzado antes en la competición.

Anuncios

Al-Harifi también se refirió al impacto de las bajas y se preguntó cuántos jugadores jóvenes participan actualmente con el Al Nassr, pese a que el equipo fue campeón de liga la temporada pasada. Concluyó que el sufrimiento del equipo es evidente y que sus causas son conocidas, según sus palabras.

Tras la victoria ante el Al Hazem con un gol de Samu Costa en el minuto 26, el Al Nassr elevó su cuenta a 31 puntos en 13 partidos y ocupa la tercera posición de la clasificación de la Liga Roshn, empatado con el Al Qadsiah, segundo, y a dos puntos del líder, el Al Hilal. Por su parte, el Al Hazem se quedó estancado en 10 puntos, en la decimoquinta posición.

Anuncios

Lee también: Vídeo: ¿Y si? Una exestrella del Al Hilal plantea al Al Ahli una pregunta difícil sobre Toney