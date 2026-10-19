Vídeo: ¿se convertirá Salem Al Dawsari en suplente en Al Hilal?

El primer regreso de Salem Al Dawsari, capitán del Al Hilal saudí, tras una larga ausencia por lesión, generó dudas sobre su lugar en los planes del entrenador italiano Simone Inzaghi, después de que se limitara a participar como suplente en el último minuto del enfrentamiento ante el Al Hazem, que terminó con la victoria del "Líder" por un gol a cero, en el marco de la décima jornada de la Roshn Saudi League.

Salem regresó a los terrenos de juego después de que la lesión lo apartara de los partidos del Al Hilal desde el inicio de la presente temporada, ya que sufrió una lesión en el tendón de la rodilla durante su participación con la selección saudí en el Mundial, y fue sometido a una intervención quirúrgica el pasado mes de julio.

Pero su regreso llegó en un momento en el que el puesto de extremo izquierdo vive una fuerte competencia, con el gran rendimiento del neerlandés Crysencio Summerville, que aprovechó la ausencia del capitán saudí y ofreció niveles destacados.

¿Seguirá Salem Al Dawsari en el banquillo?

Las opiniones de varios analistas del programa "Doorina Ghair" coincidieron sobre la dificultad de que Salem Al Dawsari recupere rápidamente su lugar como titular, ante las opciones ofensivas de las que dispone Inzaghi, especialmente tras el rendimiento que ofrece Summerville en el puesto de extremo izquierdo.

Ahmed Atif dijo que Salem seguirá siendo un jugador suplente hasta el final de la temporada, previendo que no participe a costa de Summerville en el puesto de extremo izquierdo, en alusión a la dificultad de cambiar las opciones titulares del entrenador italiano ante la competencia actual dentro del equipo.

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Por su parte, Sultan Al Lahyani consideró que Inzaghi podría aprovechar a Salem en el puesto de mediapunta, pero descartó su regreso a la alineación titular en el puesto de extremo izquierdo, mientras que Abdulrahim Al Jizawi aseguró que Al Dawsari es un gran jugador, aunque que el entrenador prescinda de uno de los jugadores de la medular para hacerlo jugar será algo difícil, previendo que se siga contando con él como suplente.

Estas opiniones sitúan el regreso de Salem ante un desafío deportivo evidente, ya que no se trata solo de recuperar su estado físico tras la operación, sino también de competir con jugadores que lograron aprovechar su ausencia, encabezados por Summerville.

Aun así, su participación durante unos minutos limitados en el enfrentamiento ante el Al Hazem no basta por sí sola para juzgar su papel durante el resto de la temporada, especialmente porque el cuerpo técnico podría preferir concederle el tiempo necesario para recuperar el ritmo de competición de forma gradual.

Entre las previsiones de los analistas y el afán de Salem por mantener su estatus dentro del Al Hilal, queda planteada la pregunta: ¿se conformará el capitán del "Líder" con el papel de suplente durante la próxima etapa, o logrará recuperar su lugar como titular con Inzaghi? La respuesta se irá aclarando de forma gradual con el aumento de sus participaciones, y en función de su capacidad para recuperar su nivel previo a la lesión, en medio de la fuerte competencia por los puestos ofensivos dentro del equipo.