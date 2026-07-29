Las autoridades judiciales deportivas de Brasil tomaron una decisión excepcional tras una de las lesiones más violentas de la temporada, después de imponer una sanción inusual al defensa del Inter de Porto Alegre, Victor Gabriel.

Tras analizar el incidente ocurrido en el minuto 13 de la segunda parte del partido que enfrentó al Inter y al Cruzeiro, en la decimonovena jornada de la liga brasileña, que terminó con un resultado de 1-2 a favor del Cruzeiro, el Tribunal Superior de Justicia Deportiva vinculó la duración de la suspensión de Gabriel con la fecha de recuperación del jugador lesionado.

El diario Marca señaló: "El Tribunal Superior de Justicia Deportiva de Brasil emitió una resolución para suspender al defensa Victor Gabriel, jugador del Inter de Porto Alegre, hasta que el delantero Gabriel Baeta, jugador del Cruzeiro, regrese a los entrenamientos, como castigo por la violenta entrada que cometió contra él". Esta resolución fue emitida por la Sexta Comisión Disciplinaria del tribunal.

En aquella jugada, el defensa fue expulsado con tarjeta roja directa por emplear una fuerza excesiva durante la disputa del balón.

Aunque el jugador del Cruzeiro fue retirado inicialmente del campo con una herida en la pierna, los exámenes médicos posteriores confirmaron una fractura en el hueso de la pierna izquierda, lo que requirió una intervención quirúrgica.

Los miembros de la comisión consideraron que la sanción habitual en los casos de violencia, que oscila entre la suspensión de uno y seis partidos, era insuficiente dada la gravedad de la lesión.

Y dado que el delantero quedó incapacitado para competir a causa de la lesión, los jueces decidieron aplicar la medida ampliada que mantiene al infractor suspendido hasta que se permita al jugador lesionado volver a los entrenamientos, con un máximo de 180 días.

Fuera de la lista: la gira asiática rodea de dudas el futuro de la estrella del City

Profundo arrepentimiento y la determinación de la duración de la lesión

Tras la resolución judicial, Victor Gabriel no podrá volver a disputar partidos hasta que el cuerpo médico confirme que Gabriel Baeta ha regresado a los entrenamientos habituales de su equipo, algo que se espera que ocurra dentro de tres o cuatro meses.

Durante la sesión celebrada el martes, Victor Gabriel expresó entre lágrimas a los miembros del tribunal que no tenía "ninguna intención" de hacer daño a su rival, y que había pasado los últimos días rezando por él.

Declaró: "Paso las noches en vela rezando por él. Pido perdón de todo corazón a toda la afición del Cruzeiro".

La incorporación de Baeta a las filas del Cruzeiro, procedente del Los Angeles Galaxy, se había anunciado el 7 de julio, y el partido en el que sufrió la fractura fue su primer encuentro como titular en el equipo.

Esta decisión supone además un duro golpe para el Internacional, que pierde a un jugador titular consolidado en una fase crítica de la temporada.

El equipo de Porto Alegre atraviesa un momento deportivo delicado, ya que ocupa el decimosexto puesto en la liga brasileña, al borde de la zona de descenso, y ha encajado cuatro derrotas consecutivas.

Lee también: la herida del eslabón más débil en el proyecto de Marruecos, Lekjaa hace sonar las alarmas

