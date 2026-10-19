Vídeo: Salah se coloca en solitario como máximo goleador de la liga turca ante el Besiktas

El egipcio Mohamed Salah, estrella del Trabzonspor, se colocó en solitario como líder de la tabla de goleadores de la liga turca durante la presente temporada.

Salah alcanzó su octavo gol en el torneo frente al Besiktas durante el encuentro en disputa en la octava jornada de la liga turca.

El resultado del partido hasta ahora refleja una ventaja del Trabzonspor por dos goles a cero, lo que hará que el equipo de Salah ascienda en la tabla de clasificación hasta el cuarto puesto con 16 puntos.

Salah se incorporó al Trabzonspor al inicio de la presente temporada mediante un traspaso gratuito en un nuevo desafío, tras el final de su etapa con el Liverpool.

Salah ya había sido vinculado con un fichaje por el Besiktas antes de firmar con el Trabzonspor, pero las negociaciones entre ambas partes se complicaron.























