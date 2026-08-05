Mohamed Salah encendió el entusiasmo de la afición del Trabzonspor incluso antes de su firma oficial, después de recibir un recibimiento multitudinario sin precedentes nada más aterrizar en Turquía, este miércoles, en un fichaje que se espera pase a la historia del club y de la liga turca.

El capitán de la selección de Egipto llegó primero a Estambul, antes de dirigirse a la ciudad de Trabzon para completar los trámites de su traspaso oficial, donde miles de aficionados se congregaron para recibirlo en el aeropuerto Atatürk, en una escena que reflejó la magnitud de la expectación por el fichaje. Salah interactuó con la afición, que coreó su nombre y lo aclamó, dirigiéndoles sus primeras palabras desde su llegada, en medio de un ambiente festivo que acompañó su primera aparición con la camiseta del club, según un vídeo publicado por el diario turco Fotomaç a través de su cuenta en la plataforma X.

Algunos detalles del fichaje, especialmente el valor económico del contrato y la fecha de la presentación oficial, siguen siendo objeto de expectación, a la espera de que el Trabzonspor los anuncie en las próximas horas, mientras que informes turcos señalaron que la estrella egipcia firmará un contrato por dos años.

El traspaso de Salah es considerado uno de los mayores fichajes de la historia de la liga turca, dada la proyección mundial de la que goza la estrella egipcia y el gran impulso que representa su incorporación para las aspiraciones del club dentro de Turquía y en el panorama europeo.

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