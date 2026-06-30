Vídeo: Ruud Gullit tras la eliminación de Holanda: ¡Ahora ya sé cómo son realmente los musulmanes!

La leyenda del fútbol holandés Ruud Koolit se despidió como comentarista de «beIN Sports» tras la eliminación de Países Bajos en el Mundial 2026. Marruecos venció 3-2 en los penaltis después de un 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga.

En el estudio de la cadena, anunció que sería su última aparición: «Creo que esta será la última vez que esté con vosotros. Os echaré de menos, amigos, después del Mundial».

Además de despedirse, el exfutbolista reconoció que su paso por Catar le permitió conocer de cerca la identidad islámica y superar los prejuicios que había absorbido de los medios europeos.

«Lo más bonito aquí en Catar es que he conocido la verdadera identidad de los musulmanes, pues existen prejuicios por los medios en Europa. He aprendido mucho sobre la identidad islámica y os agradezco todo lo que me habéis dado, así como a mis queridos compañeros», añadió.

Sus palabras llegaron en una noche triste para los «Molinos», eliminados por Marruecos, que avanzó a octavos y sumó otro hito en su historial mundialista.