El portugués Rúben Neves continúa escribiendo una de las historias más apasionantes con la camiseta del Al Hilal, después de que el centrocampista se haya convertido en un arma goleadora excepcional desde el punto de penalti, en una llamativa paradoja que lo hace estar presente con fuerza cada vez que "El Líder" necesita un jugador con nervios de acero en los momentos decisivos.

Neves marcó el primer gol del Al Hilal ante el Al Raed, la noche de este lunes, dentro de la ronda de los 32 de la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, después de ejecutar con maestría el penalti en el minuto 13, para confirmar una vez más que casi no conoce el camino del fallo cuando se planta frente al punto de penalti.

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Y lo más apasionante es que el jugador portugués elevó su cuenta a 3 goles en apenas dos partidos con el Al Hilal en la temporada actual, y la gran paradoja radica en que sus tres goles fueron marcados desde el punto de penalti, después de haber batido las redes del Al Faisaly en dos ocasiones en la primera jornada de la Roshn League de la misma manera.

Y lo llamativo del asunto es que los últimos 3 goles del Al Hilal fueron de penalti y con la firma de Neves, protagonizando el acontecimiento al inicio de la temporada.

Estas cifras revelan una clara paradoja en el papel de Neves con el Al Hilal; el jugador que solía aparecer como pieza fundamental en la construcción del juego y en generar equilibrio en el centro del campo se ha convertido, al mismo tiempo, en una de las armas más peligrosas de "El Líder" frente a la portería, como si el punto de penalti se hubiera transformado en su propia zona de influencia, en la que no permite a nadie disputarle el terreno.

Desde su incorporación al Al Hilal en el verano de 2023, Neves ha ejecutado 19 penaltis, logrando marcar 17 de ellos, frente a solo dos fallados, unas cifras que le otorgan un porcentaje de éxito altísimo y que explican por qué el cuerpo técnico y la afición depositan tanta confianza cuando el jugador portugués asume la tarea de ejecutar.

De este modo, Rúben Neves vive una paradoja única con el Al Hilal; un centrocampista convertido en goleador desde el punto de penalti, y cuanto más se acerca al balón en el punto blanco, mayores son las opciones de "El Líder" de llegar a la red, de manera que sus lanzamientos pasan de ser una simple oportunidad pasajera a un arma letal que puede marcar la diferencia en los partidos más difíciles.