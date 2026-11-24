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El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr saudí, ha desatado la polémica por una extraña acción durante el partido ante el Al-Sadd catarí en la Liga de Campeones de Asia Élite.

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El Al-Nassr recibió este martes al Al-Sadd en el Al-Awwal Park de Riad, la capital saudí, en la quinta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Asia Élite.

Con el Al-Nassr por delante en el marcador por 2-1, Ronaldo reclamó un nuevo penalti al considerar que había sido objeto de falta dentro del área.

Sin embargo, el árbitro jordano Adham Makhadmeh desestimó las protestas de Ronaldo y señaló un tiro libre indirecto en su contra por fuera de juego, a indicación del árbitro asistente.

La señal del asistente enfureció a la estrella portuguesa, que optó por burlarse de él tapándose los ojos con la mano y después imitando el gesto del fuera de juego, en alusión a que el asistente levantaba la bandera sin ver.

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La acción ha despertado el temor de la afición del Al-Nassr a que Ronaldo sea sancionado por burlarse de un miembro del equipo arbitral, lo que podría suponer su ausencia en algunos de los próximos partidos del torneo asiático.

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Al Al-Nassr le quedan 4 partidos en la fase de liga de la Liga de Campeones de Asia Élite, ante los emiratíes Al-Wasl y Shabab Al-Ahli y los cataríes Al-Gharafa y Al-Shamal.

Ronaldo había marcado el primer gol del Al-Nassr ante el Al-Sadd de penalti, una pena máxima que él mismo provocó en el minuto 12 tras recibir una falta dentro del área y que transformó en el minuto 13 con un potente disparo a la derecha del portero Meshaal Barsham.

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Con este gol, la estrella portuguesa rompió la maldición que le perseguía desde los once metros con el Al-Nassr desde el inicio de la presente temporada.

Ronaldo falló un penalti en el último Clásico ante su eterno rival, el Al-Ahli, el pasado viernes, en un partido aplazado de la novena jornada de la Liga Roshn Saudí que terminó con derrota por 1-3.

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Según la empresa de estadísticas "Opta", Ronaldo ha fallado los dos penaltis que ha lanzado esta temporada en la Liga Roshn, después de haber errado uno en la victoria por la mínima ante el Neom, el pasado 20 de octubre, ante el portero Marcin Bulka.

Esa cifra equivale al total de penaltis que falló Cristiano la temporada pasada en la Liga Roshn, cuando transformó 6 de los 8 que lanzó.

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Además, es la primera vez que Ronaldo falla dos penaltis consecutivos en la Liga Roshn desde que llegó al Al-Nassr en enero de 2023, tras rescindir su contrato con el Manchester United.

El último penalti que Ronaldo marcó con el Al-Nassr en la Liga Roshn Saudí se remonta al pasado 3 de abril, en la victoria por 5-2 ante el Al-Najma, antes de volver a anotar desde los once metros en la Liga de Campeones de Asia Élite.

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El gol de la estrella portuguesa fue histórico para él, ya que lo situó como máximo goleador del Al-Nassr en la Liga de Campeones de Asia Élite de todos los tiempos.

Ronaldo alcanzó los 17 goles con el Al-Nassr en la Liga de Campeones de Asia Élite, con lo que superó al delantero marroquí Abderrazak Hamdallah, que había marcado 16 goles con el club en el torneo.

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Además, Cristiano Ronaldo llegó al gol número 987 de su carrera, a solo 13 de convertirse en el primer jugador en alcanzar los 1000 goles en la historia del fútbol.