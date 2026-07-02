Vídeo: Ronaldo paraliza una ciudad. ¡Locura total antes de la final del Mundial!

La llegada de Portugal a Toronto fue un evento excepcional: miles de aficionados se agolparon en las calles para ver a Cristiano Ronaldo antes del partido contra Croacia en el Mundial 2026.

El diario español «Marca» publicó un vídeo que muestra el momento en que pasaba el autobús luso, con miles de aficionados alineados a lo largo del recorrido, banderas portuguesas y vítores al capitán de la «Brasil de Europa».

La autopista 427 parecía una alfombra roja, pues los aficionados llegaron desde temprano para ver pasar el autobús.









No solo portugueses: muchos aficionados se concentraron cerca del hotel y en las vías de acceso, ansiosos por ver al capitán del Al-Nassr, cuya popularidad mundial sigue intacta.

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Ronaldo capitaneó a Portugal en la madrugada del viernes ante Croacia, en los dieciseisavos del Mundial 2026, con la «Brasil de Europa» buscando avanzar hacia el título.

Los lusos confían en la experiencia de su histórico capitán, que busca un nuevo capítulo internacional, y la afición espera que les guíe para superar a Croacia tras un ambiente excepcional.