El entrenador del Al-Nassr, Ange Postecoglou, defendió a su capitán Cristiano Ronaldo en una discusión muy acalorada con un periodista tras la humillante derrota por 4-0 ante el Al-Ain.

El equipo de Postecoglou sufrió una dura derrota en su partido inaugural de la Liga de Campeones de Asia de élite en los Emiratos Árabes Unidos, ayer martes, un resultado que hizo caer a los campeones de la Liga Profesional Saudí a la realidad tras un fuerte inicio de temporada.

Ronaldo, que ha marcado tres goles en seis partidos, tuvo dificultades para influir en el encuentro y fue objeto de duras críticas en la rueda de prensa posterior al partido.

Según el periódico inglés «Daily Mail», uno de los periodistas saudíes le preguntó a Postecoglou si la presencia de Ronaldo en el once titular del Al-Nassr suponía un obstáculo, alegando que, aunque no era del todo una carga, el legendario delantero «no le aporta nada al equipo».

Postecoglou respondió: «Cristiano ya ha marcado tres goles; su periodo de preparación fue limitado. No es una cuestión de los jugadores; los jugadores dan lo mejor de sí mismos, son jugadores de primer nivel y tienen una gran personalidad».

Y añadió: «La responsabilidad recae sobre mí, pero no deberías decir eso de alguien que sigue siendo un ejemplo para todos».

Continuó: «Debes tener cuidado cuando dices cosas así sobre personas que han construido su carrera haciendo todos los sacrificios para seguir jugando. Puedes criticarme a mí, no hay problema».

El intercambio no terminó ahí, ya que el periodista siguió criticando a Ronaldo por no hacer «nada», a lo que Postecoglou le respondió: «¿No hizo nada? Estás viendo un partido diferente al mío».

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