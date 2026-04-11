Vídeo: Ronaldo afirma que la rivalidad con Al-Hilal y Al-Ahli continúa y que están preparados para las fases decisivas

El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, afirmó que su equipo avanza con paso firme esta temporada y subrayó la necesidad de mantener el nivel de juego para lograr sus objetivos.

Ronaldo marcó en la cómoda victoria 2-0 sobre Al-Akhdoud en la jornada 28 de la Liga Roshen.

Ronaldo declaró a la cadena saudí «Thamania»: «Estamos en un buen momento y hoy hicimos un partido excepcional que se coronó con dos goles, pero lo más importante es mantener la regularidad, pues la temporada aún es larga y no se puede dar nada por sentado en esta fase temprana».

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Sobre las lesiones de Mohamed Simakan y Sadio Mané, afirmó: «Las lesiones son normales, pero tenemos una plantilla sólida que puede suplir cualquier baja».

Y añadió: «El espíritu del equipo es fantástico, todos se apoyan y el regreso de jugadores como Iñigo Martínez nos da un impulso extra».

Sobre el futuro, admitió que los próximos duelos, especialmente ante Al-Shabab, Al-Hilal y Al-Ahli, serán más duros y subrayó: «Debemos afrontar cada partido por separado y concentrarnos al máximo para conseguir los mejores resultados».

Y concluyó: «El calendario está lleno de partidos, así que debemos centrarnos en recuperarnos y luego volver a competir; esa es nuestra rutina. Estamos contentos con lo logrado, pero mañana ya empezaremos a prepararnos para el siguiente encuentro».

Con estos 73 puntos, el Al-Nassr lidera la clasificación y mantiene la presión en la recta final de la liga.







