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Vídeo: Ronaldo afirma que la rivalidad con Al-Hilal y Al-Ahli continúa y que están preparados para las fases decisivas

C. Ronaldo
Al Nasr FC
Al Hilal
Al Ahli
Al Akhdoud vs Al Nasr FC
Al Akhdoud
1ª División
Portugal
Arabia Saudita

Declaraciones impactantes de la leyenda portuguesa

El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, afirmó que su equipo avanza con paso firme esta temporada y subrayó la necesidad de mantener el nivel de juego para lograr sus objetivos.

Ronaldo marcó en la cómoda victoria 2-0 sobre Al-Akhdoud en la jornada 28 de la Liga Roshen.

Ronaldo declaró a la cadena saudí «Thamania»: «Estamos en un buen momento y hoy hicimos un partido excepcional que se coronó con dos goles, pero lo más importante es mantener la regularidad, pues la temporada aún es larga y no se puede dar nada por sentado en esta fase temprana».

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Sobre las lesiones de Mohamed Simakan y Sadio Mané, afirmó: «Las lesiones son normales, pero tenemos una plantilla sólida que puede suplir cualquier baja».

Y añadió: «El espíritu del equipo es fantástico, todos se apoyan y el regreso de jugadores como Iñigo Martínez nos da un impulso extra».

Sobre el futuro, admitió que los próximos duelos, especialmente ante Al-Shabab, Al-Hilal y Al-Ahli, serán más duros y subrayó: «Debemos afrontar cada partido por separado y concentrarnos al máximo para conseguir los mejores resultados».

Y concluyó: «El calendario está lleno de partidos, así que debemos centrarnos en recuperarnos y luego volver a competir; esa es nuestra rutina. Estamos contentos con lo logrado, pero mañana ya empezaremos a prepararnos para el siguiente encuentro».

Con estos 73 puntos, el Al-Nassr lidera la clasificación y mantiene la presión en la recta final de la liga.



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