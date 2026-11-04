VÍDEO: Rio Ferdinand habla en exclusiva sobre el declive del Manchester United, su deseo de que el Manchester City descienda y sus opiniones sin filtros sobre Michael Carrick, entre otros temas, en el pódcast Beast Mode On
La leyenda del Manchester United Rio Ferdinand se une a Adebayo Akinfenwa en el Beast Mode On Podcast para hablar con franqueza del declive del club y de lo que debe cambiar para que vuelva a lo más alto. El excentral de Inglaterra opina sobre el futuro de Michael Carrick, recuerda los niveles de exigencia establecidos bajo la dirección de Sir Alex Ferguson y aborda muchos otros temas.
Para ver todo lo anterior y mucho más, haz clic en el botón de reproducción situado en la parte superior de la página y disfruta del episodio completo ⬆️