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VÍDEO: Rio Ferdinand habla en exclusiva sobre el declive del Manchester United, su deseo de que el Manchester City descienda y sus opiniones sin filtros sobre Michael Carrick, entre otros temas, en el pódcast Beast Mode On

R. Ferdinand
Manchester United
M. Carrick
A. Akinfenwa
Premier League

La leyenda del Manchester United Rio Ferdinand se une a Adebayo Akinfenwa en el Beast Mode On Podcast para hablar con franqueza del declive del club y de lo que debe cambiar para que vuelva a lo más alto. El excentral de Inglaterra opina sobre el futuro de Michael Carrick, recuerda los niveles de exigencia establecidos bajo la dirección de Sir Alex Ferguson y aborda muchos otros temas.

Para ver todo lo anterior y mucho más, haz clic en el botón de reproducción situado en la parte superior de la página y disfruta del episodio completo ⬆️

The Beast Mode On Podcast está disponible en YouTube y Spotify.

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