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Julian AlvarezGetty Images

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Vídeo revelador: charla secreta entre representantes del Barcelona y del Atlético fuera de España

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Una cámara que desveló lo imposible

Mientras todas las miradas se dirigían hacia las bolas del sorteo de la Liga de Campeones en Mónaco, había otros acontecimientos mucho más candentes desarrollándose entre bastidores. Las cámaras captaron lo que debía haber permanecido en secreto: el vicepresidente del Barcelona cara a cara con el presidente del Atlético de Madrid.

Las cámaras del canal TNT captaron, al margen del sorteo de la Liga de Campeones de Europa, una imagen que encendió el frenesí de la afición del Barcelona en la sala Grimaldi de Mónaco, antes del inicio del sorteo de la Liga de Campeones de Europa de este jueves.

Las lentes mostraron el momento de una conversación prolongada y llamativa entre Rafa Yuste, vicepresidente del Barcelona y representante oficial del club en el sorteo, y Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, entre bastidores del acto.

Este encuentro directo se produjo en un momento sumamente delicado, apenas unas horas después de que el Atlético de Madrid emitiera un nuevo comunicado oficial en el que cerraba definitivamente la puerta a cualquier intento del Barcelona de negociar el fichaje del delantero argentino Julián Álvarez, a quien el entrenador Hansi Flick y el director deportivo Deco sitúan como primer objetivo para reforzar el ataque tras la esperada salida de Robert Lewandowski.

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, había tendido ayer la rama de olivo al Atlético de Madrid en un intento de abrir la puerta a la negociación, pero la respuesta llegó dura y rápida.

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Pese a la ausencia de "la Araña" Julián Álvarez de los entrenamientos del Atlético en la ciudad deportiva de Majadahonda por segundo día consecutivo con la excusa de una "enfermedad", el club madrileño emitió un comunicado más contundente que el anterior, esta vez con firma conjunta con el grupo "Apollo", propietario del club, para confirmar de forma tajante las declaraciones públicas tanto del presidente Enrique Cerezo como del consejero delegado Miguel Ángel Gil de rechazar por completo negociar con el Barcelona.

Hasta el momento no se han desvelado los detalles de lo que trataron Yuste y Cerezo en su conversación privada, pero todos los indicios, el último de ellos el comunicado del Atlético respaldado por los nuevos propietarios, confirman que el Barcelona llama a una puerta de hierro y que la directiva de los rojiblancos no tiene intención de dar ni un solo paso atrás en el caso de su delantero estrella.

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