El portugués Pedro Leitão Brito, conocido como "Pepa", mostró su ambición de liderar al Renaissance Berkane hacia más éxitos, subrayando que asumir la dirección técnica del equipo representa una etapa de la que se enorgullece, y que su objetivo es celebrar títulos con la afición al término de la temporada.

Pepa señaló, en declaraciones publicadas por la cuenta oficial del Renaissance Berkane en Facebook el martes: "Es un gran honor estar aquí y dirigir al Renaissance Berkane. Esperamos que nuestros aficionados nos apoyen durante esta temporada".

Y añadió el técnico portugués, de 56 años: "Quiero lograr muchas cosas con el Renaissance Berkane, para celebrar al final de la temporada con nuestra afición. Dima Berkane".

El portal marroquí El Botola reveló la duración del contrato, al confirmar que el Renaissance Berkane logró la firma de Pepa hasta el año 2028, tras unas negociaciones que se prolongaron durante varias semanas.

Pepa acaparó la atención durante el Mundial 2026 después de conducir a "los Tiburones Azules" a superar la fase de grupos en su primera participación mundialista, y además el equipo ofreció una actuación deslumbrante con la que puso en apuros a Argentina en los dieciseisavos de final, antes de que los compañeros de Messi lo eliminaran en el último suspiro por la mínima, con un 3-2 durante la prórroga.