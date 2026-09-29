Khalid Al Muqrin, presidente del comité de competiciones de la Federación del Golfo de Fútbol, reveló los entresijos del emocionante sorteo que tuvo lugar la noche de este martes entre las selecciones de Omán e Irak, para decidir cuál de las dos se clasificaba a las semifinales del torneo de la Copa del Golfo "Golfo 27".

La selección de Omán venció 3-1 a Kuwait, mientras que Irak perdió por dos goles a cero ante Arabia Saudí, en el cierre de la disputa del Grupo 1.

Omán e Irak recurrieron al sorteo, después de que el encuentro entre Omán y Kuwait registrara un suceso que cambió las condiciones de clasificación de los iraquíes, ya que el jugador Musab Al Shaqsi se quitó la camiseta para celebrar el tercer gol en la portería de Kuwait, por lo que recibió una tarjeta amarilla que devolvió la esperanza a Irak nuevamente.

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Tras esta tarjeta, las selecciones de Omán e Irak quedaron igualadas en los criterios de goles, puntos y juego limpio, antes de la celebración del sorteo, que otorgó la clasificación a Omán.

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A Khalid Al Muqrin le preguntaron tras el sorteo: algunos dicen ¿cómo realizaste el sorteo después de haber informado a Omán de su clasificación al terminar el partido?, y él lo desmintió, diciendo: "Eso no ocurrió, no se informó a Omán, su alegría por la clasificación es algo que les corresponde a ellos. El comité se reunió tras el partido, examinamos los informes y confirmamos a los representantes de ambos países la igualdad entre ellos en las tarjetas (8 para cada uno)", según lo publicado por la cuenta del diario Al Riyadiah en X.

Y continuó: "Los criterios de clasificación y el reglamento son conocidos desde antes del inicio del torneo, con el recurso al sorteo en este caso".









Sobre la transparencia en la realización del sorteo, dijo a los canales de Al Kass: "Permitimos a los representantes de las selecciones iraquí y omaní examinar las bolas con las que se realizaría el sorteo como una muestra de transparencia, porque no tenemos nada que ocultar".

También declaró: "Esta es una edición histórica porque esta situación ocurre por primera vez en la Copa del Golfo. Pero todo se desarrolla conforme a los reglamentos".









Y recalcó: "Todos conocen el reglamento antes del inicio del torneo, y el ranking mundial no es uno de los criterios adoptados para decidir la clasificación".

Y sobre la objeción de los responsables de Irak al sorteo, dijo: "No sé nada de ese asunto".









Y concluyó: "El comité de competiciones no tiene relación con las tarjetas, ese asunto compete a los árbitros. Los jugadores deben ser más conscientes de que el juego limpio es un factor importante en el fútbol", señalando que esto ya había ocurrido antes en otros torneos.