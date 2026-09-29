Vídeo: remontada emocionante, la genialidad de Boulbina salva a Argelia de la trampa de Burundi

La selección de Argelia empató 2-2 con Burundi este martes, en la segunda jornada de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027, después de ir por detrás por dos goles durante la primera parte antes de lograr la igualada en la segunda mitad.

El partido comenzó con un escenario complicado para la selección argelina, después de que Burundi se adelantara en el minuto cinco con un gol en propia puerta de Farès Chaïbi, quien envió el balón a la red tras un error de entendimiento con el portero Mastel, que se encontraba fuera de su portería.

Argelia intentó reaccionar rápidamente, pero encajó el segundo gol en el minuto 12, cuando Giromugisha añadió su segundo tanto personal, aprovechando un error en el despeje del balón de Rami Bensebaïni; el jugador de Burundi arrancó para regatear de nuevo dentro del área antes de disparar a la derecha del portero Mastel.

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Mohamed Belaïli recortó distancias en el minuto 30, después de aprovechar una ocasión dentro del área y disparar con la pierna izquierda al ángulo inferior derecho, para poner el 2-1 en el marcador.









La selección de Burundi mantuvo su ventaja hasta el final de la primera parte, a pesar de los intentos de Argelia por lograr el empate.

Con el inicio de la segunda mitad, la selección argelina presionó en busca del gol del empate y realizó varios cambios en un intento de dinamizar su línea ofensiva, antes de conseguir un tiro libre, del que Adel Boulbina logró marcar el empate con un disparo preciso, en el minuto 63.









La selección argelina dio entrada a Mohamed El Amine Amoura y Moncef Bouguerra, y luego a Adel Ouchiche e Ilan Kebbal, para reforzar sus intentos ofensivos, pero la selección de Burundi mantuvo su solidez durante los últimos minutos.

Argelia estuvo cerca de robar el gol de la victoria en el minuto 87, cuando Es-Saâdi Radouani se elevó a un centro de Adam Zorgane y remató de cabeza desde un ángulo difícil, pero el portero Jonathan Nahimana lo detuvo.

En el tiempo añadido, Jaouen Hadjam desperdició otra ocasión para Argelia después de disparar con la pierna izquierda desde dentro del área un balón que pasó junto al poste izquierdo.

En la última acción del partido, Melvin Mastel, portero de Argelia, detuvo un cabezazo de Emmanuel Sweadi, jugador de Burundi, desde el lado derecho del área, para que el encuentro terminara con empate a 2-2.

La selección argelina elevó su cuenta a 4 puntos, con los que lidera el Grupo Noveno, mientras que la selección de Burundi cosechó su primer punto, para ocupar la tercera posición, de forma provisional, a la espera del partido entre Zambia y Togo.