Walid Regragui, exseleccionador de Marruecos, se pronunció sobre la crisis de Cristiano Ronaldo con la selección de su país, Portugal.

El sitio Foot Mercato publicó las declaraciones de Regragui durante su aparición en el programa Football Club del canal "Canal Plus", donde ofreció un análisis contundente de esta crisis.

Regragui dijo: "Ronaldo ha aportado muchísimo, ya que el estatus que han adquirido muchos jugadores portugueses, y también el fútbol portugués, se debe a Cristiano".

Y continuó: "Eso no le da derecho a hacer todo lo que quiera, pero creo que todos los asuntos de esta última etapa se gestionaron de manera poco acertada. Considero que había que sentarse con él y decirle: escucha, debemos parar aquí".

Y señaló: "Además, el entrenador es una persona con la que Ronaldo ya había trabajado en su club, el Al Nassr, y seguramente hablaron previamente sobre si iba a continuar el camino o no. Ambas partes se han perjudicado a sí mismas, y eso es lamentable".

Pero Regragui fue más allá, al comparar la forma de tratar a Cristiano Ronaldo en Portugal con la que recibe Lionel Messi en Argentina, considerando que la diferencia entre ambos casos es muy clara.

Y subrayó: "Creo que Ronaldo, por orgullo, también quiere llegar a los 1000 goles, y quizá quiera conseguirlo con la camiseta de la selección portuguesa. Pero el resultado final es que el asunto da una imagen negativa".

Y apuntó: "Lo que quiero decir es que esto nunca habría ocurrido en Argentina. La veneración que los argentinos sienten por Messi, y también los jugadores hacia él, no he sentido en absoluto que los portugueses la tengan por Ronaldo".

Y concluyó: "Los portugueses nunca quisieron correr y luchar por Ronaldo, mientras que los argentinos lo aceptaron con Messi, incluso en el último Mundial. En Portugal, en cambio, eso no fue aceptado en absoluto".