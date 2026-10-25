Vídeo: Raphinha devuelve al Barcelona al Clásico y enciende el duelo ante el Real Madrid

El Barcelona logró el empate ante el Real Madrid, luego de que Raphinha marcara un gol en la portería del conjunto blanco, devolviendo el enfrentamiento al punto de partida en un Clásico cada vez más caliente.

El gol llegó de una jugada que comenzó con un saque de esquina a favor del Barcelona por el costado derecho, que ejecutó el equipo catalán, antes de que el balón llegara de nuevo a Pedri, quien envió un pase preciso que perforó la defensa del Real Madrid y dejó a Raphinha en una posición propicia para marcar.

El astro brasileño manejó el balón con habilidad dentro del área, antes de rematarlo entre las piernas de Jude Bellingham hacia la red, decretando el empate del Barcelona en medio del encendido ambiente del duelo entre ambos rivales.

El gol de Raphinha devolvió la emoción al Clásico, después de que el Real Madrid se adelantara con un gol de Kylian Mbappé en el primer tiempo, aprovechando un error defensivo de Gerard Martín, para que el enfrentamiento comenzara de nuevo ante el deseo de ambos equipos de llevarse los tres puntos.