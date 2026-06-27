Un vídeo de una reportera estadounidense que admitió no saber dónde está Bosnia y Herzegovina se ha vuelto viral antes del partido de dieciseisavos del Mundial 2026.

El equipo de Estados Unidos, dirigido por Mauricio Pochettino, ganó el Grupo D tras vencer 4-1 a Paraguay y 2-0 a Australia.

Ya clasificado, Pochettino alineó un once alternativo ante Turquía y perdió 3-2.

Bosnia, en cambio, sufrió en el Grupo B: empató 1-1 con Canadá y perdió 4-1 ante Suiza, pero el 3-1 a Catar le bastó para avanzar como tercera.

Muchos estadounidenses, entre ellos la corresponsal de ABC7 Abigail Félix, creen que Bosnia no será un obstáculo para avanzar a octavos. Un vídeo en el que Félix admite no saber ubicar a Bosnia en el mapa se hizo viral.

En directo, afirmó: «El miércoles jugamos contra Bosnia, pero no sé ubicarla en el mapa».

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Y añadió: «No sé nada de Bosnia ni quiero saberlo. La selección de Estados Unidos ha vuelto y estamos mejor que nunca. Preparaos, bosnios, porque no queréis esto, pero os vais a enfrentar a ello».

La web TalkSport recordó: «Aunque la periodista no conocía Bosnia, la NBA se ha beneficiado de talentos como Bojan Bogdanović, Jusuf Nurkić y Dragan Bender».

El mismo sitio web publicó reacciones mordaces de los aficionados ante los comentarios de Feliz, y un usuario de X dijo: «¿Cómo puede una periodista presumir de su ignorancia geográfica?».

Otro preguntó: «¿Por qué lo admites en directo?». Un tercero añadió: «En EE. UU. se celebra la ignorancia como si fuera una medalla». Y un cuarto comentó: «No tienes por qué saberlo, pero ¿no deberías, como periodista, querer saberlo? No sé... ¿Y las normas profesionales y editoriales?».

Otro añadió: «¡Vamos, Bosnia! Espero que les ganéis. Se han vuelto muy arrogantes desde que descubrieron el fútbol el mes pasado».

Bosnia y Herzegovina, liderada por Edin Džeko (38 años), eliminó a Italia en los penaltis y se clasificó para el Mundial; ahora busca eliminar al equipo de Pochettino.

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