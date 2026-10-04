El amistoso entre Egipto y Sudáfrica, disputado la tarde de este domingo, dejó una escena insólita protagonizada por el seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, quien apareció ante las cámaras en una situación curiosa durante uno de los cambios de la selección en el encuentro.

La selección de Egipto había perdido ante Sudáfrica por un gol a cero en el estadio de El Cairo, en un partido enmarcado dentro de los preparativos de ambas selecciones para los próximos compromisos, donde Bongokuhle Dithejane anotó el único gol del encuentro en el minuto 51, tras aprovechar una mala salida de Mostafa Shobeir, portero de Egipto, y colocar el balón con facilidad dentro de la red.

En el minuto 69, Hossam Hassan trató de dar aire a las filas de la selección de Egipto tras verse por detrás en el marcador, y realizó dos cambios con la entrada de Ahmed Sayed "Zizo" y Hamza Abdel Karim, en un intento de devolver a Egipto al partido y buscar el gol del empate.

Mientras el cuerpo técnico se preparaba para hacer los cambios, Mostafa Zikou apareció ante las cámaras disponiéndose a abandonar el terreno de juego, antes de que Hossam Hassan reparara en el jugador, dirigiera la mirada hacia los miembros del cuerpo administrativo que estaban detrás de él y preguntara de forma repentina: "¿Quién dijo Zikou?".

Tras la pregunta, Hossam Hassan decidió mantener a Mostafa Zikou dentro del terreno de juego, mientras que la decisión pasó por la salida de Omar Marmoush en su lugar, en una escena que captaron las cámaras y que llamó la atención durante el partido.

La selección de Egipto, pese a sus intentos en la segunda parte, no logró modificar el resultado, por lo que el partido terminó con victoria de Sudáfrica por un gol a cero, después de que Egipto fracasara en aprovechar su gran dominio del balón, mientras que los visitantes consiguieron mantener su ventaja hasta el pitido final.







