Vídeo: "Quería disculparse": el portero de Andorra se derrumba tras la muerte de Di Miguel

Jesús Owono, guardameta del FC Andorra, atraviesa un estado de conmoción y profunda tristeza tras la muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, a causa de la grave lesión que sufrió durante un violento choque entre ambos en el enfrentamiento de los dos equipos en la Segunda División española, en un suceso que ha ensombrecido el futuro del portero y ha suscitado interrogantes sobre su responsabilidad en el incidente.

La emisora española "Cadena COPE" informó de que Owono, de 25 años, entró en un difícil estado psicológico tras el suceso, y siguió de cerca la evolución del estado de salud del delantero, antes de confirmarse su muerte la mañana del martes, señalando que el guardameta del Andorra tenía la intención de presentar una disculpa especial a la familia del jugador.

El partido, que se disputó la noche del lunes en el estadio "Heliodoro Rodríguez López", fue escenario de un fuerte choque entre Owono y De Miguel, después de que el portero se lanzara a disputar el balón al delantero y levantara la rodilla durante la pugna, lo que provocó una grave lesión en este último, antes de ser trasladado al hospital, donde su estado de salud se deterioró y falleció a los 30 años.

El suceso provocó una oleada de críticas hacia el guardameta del Andorra, especialmente tras la difusión de las imágenes de la entrada, aunque Owono no pretendía causar daño al delantero, según las afirmaciones de los responsables del club, que sostienen que lo ocurrido no fue intencionado.

Por otro lado, siguen abiertos los interrogantes sobre las consecuencias que podrían derivarse del suceso, tanto en el plano deportivo como en el legal, ya que la gravedad de la entrada o la muerte del jugador no implican automáticamente la responsabilidad del portero, mientras que cualquier vía de rendición de cuentas depende de los resultados de la investigación y de las pruebas que determinen la naturaleza de la pugna y hasta qué punto infringió las reglas de juego, además de su relación causal con el fallecimiento.

Gerard Piqué, presidente del FC Andorra y exjugador del Barcelona, había despedido al delantero del Tenerife con un emotivo mensaje en el que dijo: "Lo siento muchísimo desde lo más profundo de mi corazón. Descansa en paz, Jesús".

El fútbol español vivió una amplia oleada de condolencias, y la Real Federación Española de Fútbol decidió aplazar varios partidos de la Copa previstos para el martes en señal de duelo por el jugador.