Vídeo: ¿Qué hizo Nadal tras la victoria de España en la Copa del Mundo?

La leyenda del tenis Rafael Nadal publicó el domingo por la noche en redes un vídeo de sus celebraciones tras la victoria de España 1-0 ante Argentina en la final del Mundial.

Es el segundo título de «La Roja» tras el de Sudáfrica 2010.

El ganador de 22 títulos de Grand Slam no estuvo en el MetLife Stadium, pero siguió el partido desde casa.

En un vídeo publicado en X, Nadal, con la camiseta de la selección, levantó los brazos tras la victoria y, tras un abrazo, gritó: «¡Olé, olé, olé, olé! ¡Vamos! ¡Campeones del mundo por segunda vez!».

Un día antes, ya había mostrado su apoyo a la selección en las redes.

«El fútbol siempre ha sido una gran pasión para mí desde niño. Disfruto jugando, viendo los partidos y animando a nuestra selección».

Y añadió: «Todavía recuerdo la sensación maravillosa que sentí en Sudáfrica al asistir a la final del Mundial de 2010. ¡Nunca lo olvidaremos! Mañana tendremos otra oportunidad de disfrutar de uno de esos partidos históricos contra la selección de Argentina, un país por el que siento todo mi respeto y admiración. Mucha suerte al equipo».

Carlos Alcaraz, que acudió al partido y celebró la victoria, publicó en X: «¡Vamos, España!».

Alcaraz se perdió Roland Garros y Wimbledon por una lesión en la muñeca, pero podría llegar a tiempo para el US Open el mes que viene.