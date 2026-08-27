Durante las últimas horas se desató una gran polémica en torno a la aparición del portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr saudí y máximo goleador histórico del Real Madrid, en la ceremonia del sorteo de la Liga de Campeones de Europa 2026-2027.

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El sorteo se celebra hoy jueves 27 de agosto de 2026, en el Principado de Mónaco, mientras que las competiciones de la fase de liga arrancarán el próximo 8 de septiembre.

Los usuarios de la red social "X" difundieron numerosas imágenes, además de un vídeo, de la aparición de Ronaldo en el lugar del sorteo, con toda su elegancia y firmando autógrafos a los aficionados en camisetas y papeles.

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Y, efectivamente, algunos periódicos y sitios web comenzaron a difundir el asunto y a tratarlo con normalidad, pero la realidad era distinta a lo que se ha venido diciendo últimamente.

Al indagar en la verdad del asunto, encontramos que el vídeo difundido fue publicado por la página oficial de la cuenta de la Liga de Campeones de Europa en la red social "X", pero corresponde al año 2024, cuando Ronaldo sí asistió a la ceremonia del sorteo de entonces.

Además, Ronaldo se prepara actualmente para participar con el Al Nassr contra el Al Taawoun, mañana viernes, en el marco de las competiciones de la cuarta jornada de la Liga Profesional Saudí Roshn.

Ronaldo es el jugador más destacado en la historia de la Liga de Campeones de Europa, ya que es el máximo goleador con 140 goles, y también se ha coronado con el título en 5 ocasiones: una con el Manchester United y 4 con el Real Madrid.