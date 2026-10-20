El Pyramids goleó a su anfitrión, el Al Jaish, por cuatro goles a uno, en un partido emocionante que evidenció un claro dominio del equipo visitante y un brillo ofensivo destacado.

El encuentro se disputó en el estadio del Organismo Militar de Deportes de El Cairo, dentro de las competiciones de la séptima jornada de la Primera División egipcia.

Mohanad Lasheen abrió el marcador de forma temprana, en el minuto 6, con su pie derecho desde dentro del área, aprovechando un saque de esquina ejecutado por Walid El Karti.

No pasaron ni unos minutos cuando Mostafa Zico amplió la ventaja de su equipo con el segundo gol en el minuto 15.

El Al Jaish respondió con un gol que recortó distancias a través de Ahmed Tarek en el minuto 34, quien marcó con un remate de cabeza preciso desde dentro del área tras un centro de Khaled Abu Ziada.

El Pyramids estuvo cerca de añadir el tercero antes del final de la primera parte, pero el árbitro asistente de video (VAR) anuló un gol de Youssef Obama en el minuto 41.

En la segunda parte, el Pyramids mantuvo su presión, mientras que el Al Jaish desperdició una ocasión de empate en el minuto 51, cuando un potente disparo de Ahmed Tarek desde fuera del área se estrelló contra el larguero.

Mahmoud Saber amplió el marcador con un tercer gol en el minuto 77, con un disparo potentísimo con su pie derecho desde fuera del área.

En el minuto 85, el árbitro asistente de video señaló un penalti a favor del Pyramids tras una mano de Yahya Mostafa dentro del área, que ejecutó con éxito Mahmoud Zalaka en el minuto 89 para cerrar el cuatro a uno.

El Pyramids elevó su cuenta a 21 puntos para colocarse líder de la competición, con una ventaja de 5 puntos sobre el Al Ahly, segundo clasificado, que se enfrentará al Al Qanah mañana dentro de la misma jornada, mientras que la cuenta del Al Jaish se quedó en 7 puntos, en el decimoquinto puesto.



