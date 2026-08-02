El Chelsea desató una enorme ola de indignación tras anunciar su fichaje más reciente en el actual mercado de verano, este domingo.

El club inglés emitió un comunicado oficial, en el que dijo: "El Chelsea Football Club se complace en confirmar la incorporación del internacional argentino Valentín Barco, procedente del Estrasburgo".

La estrella argentina se unió al Chelsea con un contrato que se extiende hasta el año 2033, pero, según el periódico "The Sun", ese fichaje enfureció mucho a la afición de la selección de Inglaterra.

Barco, de 22 años, es conocido entre los aficionados al fútbol ingleses por su papel en las provocaciones entre Inglaterra y Argentina en el Mundial.

El centrocampista corrió hacia el terreno de juego para celebrar el gol de la victoria de Argentina (2-1), en semifinales del Mundial, ante los ojos de los jugadores de Inglaterra.

Tras el partido, Bellingham le dio una palmada en la cabeza y ambos protagonizaron una acalorada disputa sobre el césped, en la que intervinieron algunos jugadores de ambos bandos.

A pesar de ello, el Chelsea siguió adelante con la operación de traspaso, aunque Barco se ha convertido en un jugador odiado por muchos aficionados ingleses.

Muchos aficionados de la selección de Inglaterra siguen también al Chelsea, y habrían preferido que el club optara por otros objetivos, según sus reacciones en las redes sociales.

Uno de ellos escribió: "Será abucheado en cada estadio fuera de casa del país, espero que esté preparado para ello".

Otro escribió: "Gracias, ahora habéis arruinado el fin de semana".

Un tercero comentó: "Cededlo de inmediato", y un cuarto dijo: "Vendedlo", mientras otro añadió: "El fichaje menos interesante".







