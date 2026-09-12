El brasileño Gabriel Martinelli, la nueva estrella del Al-Hilal, comenzó su andadura con el equipo saudí con una hazaña que llevaba 8 meses sin lograr, tras marcar su primer hat-trick con el club.

El Al-Hilal visitó al Al-Taawoun este sábado, en el estadio de este último en Buraida, en la séptima jornada de la Roshn Saudi League.

En el minuto 18 del encuentro, Martinelli marcó el segundo gol del Al-Hilal, tras aprovechar un rechace de la defensa dentro del área para rematarla con maestría al fondo de la portería.

El gol fue el primero de Martinelli con el Al-Hilal, en su tercera participación con el club desde su llegada a sus filas durante el pasado mercado de fichajes de verano, procedente del Arsenal.

La importancia del gol no radicaba solo en ser el primero del delantero brasileño con "El Líder", sino también en que fue el primero a nivel de clubes en 7 meses completos.

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Martinelli marcó su último gol con el Arsenal el pasado 15 de febrero, durante la victoria por 4-0 sobre el Wigan Athletic, en la cuarta ronda de la FA Cup.

Durante ese periodo, Gabriel solo marcó un único gol, y fue con la selección de Brasil, durante la victoria por 2-1 sobre Japón, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

En cuanto a la competición liguera, este gol fue el primero de la estrella brasileña en casi un año, concretamente desde que marcó en el empate 1-1 ante el Manchester City, el 21 de septiembre de 2025, en la quinta jornada de la Premier League.

En el minuto 43 del encuentro, Martinelli sumó su segundo gol y el tercero del Al-Hilal, tras aprovechar un pase interior de su compañero inglés Ollie Watkins para quedarse solo ante la portería y colocar el balón dentro de la red.

Gabriel no se detuvo en ese doblete, ya que marcó el tercer gol en el minuto 50 del encuentro, tras aprovechar un centro raso del extremo neerlandés Crysencio Summerville para transformarlo con facilidad al fondo de la red.

Este se convirtió en el primer hat-trick del delantero brasileño, no solo con el Al-Hilal, sino en 8 meses, cuando lo consiguió en la victoria del Arsenal sobre el Portsmouth por 4-1, el pasado 11 de enero, en la tercera ronda de la FA Cup.

Cabe recordar que Martinelli había participado con el Al-Hilal por primera vez, como suplente, durante la victoria por 2-0 sobre el Al-Shabab, en la quinta jornada de la Roshn League, antes de participar como titular en la derrota por 2-0 ante el Neom, sin contribuir con ningún gol.